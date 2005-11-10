Vado, colpo in prospettiva in difesa: dal Ligorna arriva il 2006 Costantino
Dopo l'esperienza in Serie D con la maglia del Ligorna, 33 presenze e un gol, per il difensore Costantino c'è il salto di categoria e l'approdo in Serie C con il neo promosso Vado. Questa la nota della società ligure:
"Il Vado F. C. 1913 è lieto di annunciare l'arrivo di Lorenzo Costantino, difensore centrale classe 2006 reduce dall'esperienza con la maglia del Ligorna nel girone A di Serie D.
Originario di Genova, Lorenzo compie tutta la trafila nel settore giovanile della Sampdoria, arrivando a collezionare alcune convocazioni in prima squadra in Serie B nella stagione 2023/24 sotto la gestione Andrea Pirlo.
Successivamente veste la maglia della Virtus Francavilla, nel girone H di Serie D, e del Ligorna. Nella passata stagione, proprio sotto la guida di mister Matteo Pastorino, colleziona ben 33 presenze, impreziosite da un gol e un assist. Lorenzo è pronto adesso a vivere la sua prima avventura in Serie C".