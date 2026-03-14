Sì, il campionato è riaperto. Chance Milan per il -5 dall'Inter, la classifica di Serie A

L'Inter pareggia in casa contro l'Atalanta (1-1) in una gara che ha fatto discutere in campo e probabilmente continuerà a farlo nelle prossime ore. La sfida di San Siro di certo decreta che i nerazzurri di Milano si sono portati momentaneamente a +8 dal Milan, secondo. Ad una settimana dal derby dunque i rossoneri vedono aprirsi la possibilità concreta di riaprire per davvero la lotta successo: in caso di successo - affatto scontato a Roma contro la Lazio - la squadra di Allegri si porterebbe a -5 dalla capolista.

D'altra parte il punto serve per il morale dell'Atalanta, che però smuove poco la propria classifica. La Dea al momento è a -4 dal quarto posto, in attesa che giochino le rivali per la corsa ad un posto in Champions League. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo le prime due gare giocate in questa 29^ giornata di Serie A.

La classifica di Serie A aggiornata.

Inter 68 punti (29 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 47 (29)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (28)

Lazio 37 (28)

Udinese 36 (28)

Parma 34 (29)

Torino 33 (29)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)