Skriniar: "La maglia dell'Inter è un onore. Fortunato a giocare con i miei compagni e non contro"

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato al Match Day Programme dell'Inter. Queste alcune battute dello slovacco: "Sono qui da 5 anni, l'Inter per me significa tantissimo. E' un onore vestire questa maglia. Siamo un grande gruppo, spesso sto con Bastoni, Dimarco, Cordaz. In allenamento? Ci sono delle belle sfide: Lautaro, Dzeko, Alexis, il Tucu... ognuno ha diverse qualità, sono fortunato a giocare con e non contro di loro. Il salvataggio più bello? Me ne viene in mente uno recente, quello contro lo Shakhtar, nel pareggio per 0-0 fuori casa. Se riesco a segnare poi è sempre bello, anche se sono un difensore mi piace aiutare la squadra anche così quando capita".