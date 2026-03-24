Sneijder: "Mourinho punì Balotelli in finale di Champions per un allenamento di un mese prima"

Wesley Sneijder è uno dei volti principale dell'Inter del Triplete. Il fantasista olandese arrivò l'ultimo giorno di mercato dal Real Madrid e poi, insieme a Milito ed Eto'o, trascinò la squadra nerazzurra a una stagione storica e unica, almeno fino a questo momento. Intervistato da Ziggo Sport, ha raccontato un retroscena che riguarda Balotelli: "Mancavano 4 settimane alla fine della stagione e un giorno Mario lasciò arrabbiato l'allenamento. Io ho anche cercato di calmarlo: 'Non s********e tutto adesso, solo altre quattro settimane in questa squadra, puoi vincere tutto'. Ma lui era furioso 'No, basta, me ne vado'".

Sneijder prosegue: "Poi arrivò Mourinho e io gli dissi che Balotelli se n'era andato e che Mino Raiola era venuto a prenderlo. Allora Mou mi parlò: 'Ah se n'è andato? Allora sarà un problema per lui, noi vinceremo tutto e io lo punirò nella finale di Champions League, vedrai'. Poi mi disse che aveva un piano, avrebbe fatto scaldare Balotelli per tutto il secondo tempo e poi negli ultimi minuti avrebbe chiamato una sostituzione e avrebbe inserito Materazzi. Prima della finale informò anche Marco del suo piano".

Come andò non c'è bisogno di raccontarlo, è storia. L'Inter vinse 2-0 contro il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Milito e Balotelli non entrò.