Sneijder duro con Camavinga: "È stato uno stupido e i compagni dovrebbero dirglielo"

L’eliminazione del Real Madrid contro il Bayern Monaco continua a far discutere, soprattutto per l’episodio che ha cambiato il corso della gara: l’espulsione di Eduardo Camavinga. Un cartellino rosso arrivato in un momento delicato, quando i blancos sembravano avere il controllo del match, e che ha aperto la strada alla rimonta dei tedeschi.

Dopo l’uscita dalla Champions, le critiche non si sono fatte attendere. Tra le voci più dure c’è quella di Wesley Sneijder, intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport. L’ex centrocampista olandese non ha usato mezzi termini: “Camavinga è uno stupido. Sapete cosa avrebbero dovuto fare i giocatori del Real Madrid dopo il fischio finale? Avrebbero dovuto correre negli spogliatoi e mostrare a Camavinga tutta la loro rabbia”.

Dopo la sua espulsione, infatti, il Bayern ha approfittato della superiorità numerica trovando due reti decisive per il passaggio del turno. Una serata amara per il Real, che da possibile protagonista si è ritrovato fuori dalla competizione anche per un singolo, pesante errore.