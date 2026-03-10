Sneijder torna a giocare in 9^ serie olandese: 20' con l'OSM'75, il "club di famiglia"

Wesley Sneijder è tornato a calcare i campi da gioco, sorprendendo tutti con il suo debutto nell’OSM’75, squadra dilettantistica di Maarssenbroek militante nella nona divisione olandese. Entrato a 20 minuti dalla fine, l’ex centrocampista dell’Inter, del Real e dell’Ajax ha spiegato di aver scelto questo club per motivi familiari: "Ho sempre detto che il calcio resta il più bello dei giochi. Se possiamo ancora giocare, perché non farlo?". Il fratello maggiore, Jeffrey, è vice-allenatore, mentre il fratello minore, Rodney, milita anch’egli nella squadra, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

La partita ha attirato un folto pubblico, nonostante la presenza di Sneijder fosse stata tenuta segreta fino all’ultimo momento. L’ex nazionale olandese, 41 anni, ha sottolineato il piacere di ritrovare il campo e i compagni: "Volevo solo trascorrere un bel momento con i ragazzi, ed è esattamente quello che ho avuto. Dopo il match, condividere lo spogliatoio e la mensa con loro è stato fantastico".