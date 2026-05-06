Sneijder durissimo: "Avrei voluto che la UEFA dicesse ad Arsenal e Atletico di lasciare il campo"

L'ex Inter Wesley Sneijder, campione della Champions League 2009/10, ha espresso critiche durissime sul primo tempo di Arsenal-Atletico Madrid, semifinale della competizione targata UEFA. Nel suo ruolo di commentatore, l'olandese di 41 anni ha manifestato insofferenza per il ritmo e la qualità tecnica del match.

Già durante la prima frazione di gioco, Sneijder ha paragonato lo scontro all'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sottolineando il livello più elevato e il maggior volume offensivo di quella sfida: "Bayern-PSG dovrebbe essere la finale di Champions League. Avrei voluto chiamare la UEFA per annullare questa partita e chiedere che dicessero ai giocatori di lasciare il campo", le dure dichiarazioni rivolte ai microfoni dell'emittente Ziggo Sport.

Le dichiarazioni sono arrivate mentre la partita offriva poche occasioni nitide e un ritmo piuttosto bloccato, uno scenario frequente nelle sfide decisive. Poco male, alla fine i Gunners di Arteta sono volati in finale dopo aver piegato 1-0 l'Atletico Madrid ieri sera nel match di ritorno delle semifinali. Il sigillo marchiato da Bukayo Saka allo scadere del primo tempo è valso lo stacco decisivo per eliminare i colchoneros: ora la capolista di Premier League attende di conoscere la prossima rivale all'ultimo step in Champions tra Bayern e PSG.