Solskjaer aspetta la Roma: "Ha tanti buoni calciatori. Club fantastico, con grande tradizione"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta al termine del successo contro il Granada il prossimo impegno in Europa League che vedrà i red devils impegnati contro la Roma: "È un club fantastico, con grande storia e tradizione. E ha avuto tanti grandi giocatori. Hanno ancora tanti buonissimi calciatori che noi conosciamo. Sarà una sfida in cui dovremo far bene, perché in una semifinale si gioca contro una squadra forte".