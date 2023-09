Sommer: "Mai avuto paura che saltasse la trattativa. L'Inter è il posto giusto per me"

Yann Sommer si appresta a vivere il suo primo Derby della Madonnina. Il portiere svizzero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a scegliere l'Inter a questo punto della carriera: "L’Inter è... l’Inter. Significa tradizione, forza ed eccellenza. Ho guardato la situazione nel complesso: il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me".

Trattativa lunga: "Non ho mai avuto paura che saltasse, ero sempre molto sereno. Non so bene cosa sia successo tra i club, ma avevo fiducia di ottenere quello che volevo".

Portieri del passato: "Mi piacevano Julio Cesar e Toldo prima, ma anche Onana ed Handanovic hanno fatto grandi cose. Qui hanno sempre cercato e trovato portieri forti e coraggiosi: farò di tutto per essere all’altezza di questo passato. Con i miei predecessori non ho parlato perché non ci conosciamo, abbiamo solo giocato contro diverse volte. Loro due hanno caratteristiche diverse, ma ognuno ha il suo stile. Per esempio a me, oltre a parare, piace giocare cercando la giusta soluzione per far iniziare l’azione dal basso. Le nostre giocate sono decisive per superare la prima linea avversaria".

San Siro speciale: "C’è una diversa atmosfera e io lo amo già: è rumoroso, emozionante, divertente. Tutti quelli con cui avevo parlato prima mi avevano detto che è unico".

Il derby visto dalla Germania: "È unico per lo spessore di entrambe le squadre, per il prestigio e l’importanza che ha per l'Italia. Non vedo l’ora di giocare, sarà da brividi: tutti aspettano questa partita. Anche il mio compagno di nazionale, Ricardo Rodriguez, mi ha sempre parlato del derby di Milano".