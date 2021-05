sondaggio La Fiorentina vuole puntare su Gattuso. E' la scelta giusta?

Per la prossima stagione la Fiorentina vuole puntare su Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Giuseppe Iachini in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ha confermato che non sarà lui il tecnico viola il prossimo anno. E Commisso è al lavoro per definire l'accordo con l'attuale allenatore del Napoli, a cui vuole affidare il progetto Viola almeno per i prossimi 2-3 anni. E' per voi la scelta giusta?

1) Sì, è il tecnico giusto per rilanciare il progetto

2) No, bisogna puntare su un tecnico più ambizioso. Tipo Sarri o Spalletti

3) No, De Zerbi o Juric i tecnici giusti per il rilancio Viola

