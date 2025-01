TMW Sorpasso Lazio per Casadei: i biancocelesti sono davanti al Toro, ecco l'offerta al Chelsea

Sorpasso della Lazio sul Torino per Cesare Casadei. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti nelle ultime ore sono riusciti a portarsi in pole position nella corsa al centrocampista di proprietà del Chelsea. Le parti al momento sono molto vicine a raggiungere un accordo intorno ai 13 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus per il classe 2003.

Il rilancio del Torino

Per provare ad anticipare la Lazio Vagnati e Cairo avevano avanzato una proposta tra i 10 e i 12 milioni di euro, ai quali andava aggiunta una parte di bonus e la percentuale sulla futura rivendita (può arrivare fino al 40%) da lasciare ai Blues. Il rilancio della Lazio, almeno per il momento, ha cambiato però ancora una volta le carte in tavola: adesso è mister Baroni, anziché Vanoli, a pregustare l'innesto del talentoso Casadei nella sua mediana.

I numeri stagionali di Casadei

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Casadei si è trasferito al Chelsea nel 2002 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. In questa stagione agli ordini di Maresca - con il quale ha conquistato la promozione in Premier nella scorsa stagione al Leicester - ha trovato pochissimo spazio: zero presenze in campionato, cinque in Conference League e una in EFL Cup.