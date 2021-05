Soskjaer manca il bis il 26 maggio 2021. Lo stesso giorno, nel 1999, la Champions al Camp Nou

Nessuna festa il 26 maggio 2021 per Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United sconfitto dal Villarreal in finale di Europa League. 22 anni dopo il gol che regalò la Champions League ai Red Devils contro il Bayern Monaco a Barcellona, in una delle finali più incredibili della massima competizione europea, il norvegese non è infatti riuscito a fare il bis. Quella gara del Camp Nou fu infatti disputata il 26 maggio 1999.