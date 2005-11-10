Spalletti, allarga il carro Kolo Muani: con Woltemade accanto si è finalmente sbloccato

La Juventus non porta a casa dal campo del Cagliari il risultato sperato ma, provando a trovare un sorriso, raccoglie almeno il primo, vero segnale di Randal Kolo Muani. Ok gli assist e le buone prestazioni, ma se i bianconeri in estate hanno speso 50 milioni di euro per riportarlo a Torino è anche per avere dei gol. Come quello segnato all’Unipol Domus, necessario per non uscire dal campo sconfitti.

Due punte is megl che one

Una sensazione forte che si trae da Cagliari-Juventus è che il carro Kolo Muani, ormai divenuto proverbiale, debba essere allargato per renderlo più efficiente e fargli trovare una direzione chiara. Con un’altra punta al suo fianco, potrebbe divampare il potenziale. Quando all’Unipol Domus è entrato Woltemade al suo fianco, si sono aperti gli spazi e Kolo Muani è riuscito a sbloccarsi, segnando il suo primo gol stagionale. E andando subito dopo vicinissimo al bis, fermato solo da Caprile.

La conferma diretta di Kolo Muani

Una conferma forte e diretta l'ha data... Kolo Muani. Lo stesso attaccante infatti, interrogato nel post-partita, ha ammesso di preferire quando ha qualcuno accanto a sé in attacco: "Con lui (Woltemade, ndr) in campo, gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà".