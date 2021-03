Speciale MLS - Il mancino già del Lipsia e il 2003 che piace alla Juve: 5 talenti, il 2° gruppo

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Esiste un altro Weston McKennie, negli Stati Uniti? E dove gioca il prossimo Alphonso Davies? Il recente cambio di strategia nella costruzione delle squadre sta iniziando a dare i frutti sperati, in MLS. Tanti talenti giovani, chi ha già qualche anno di carriera sulle spalle e chi invece è all’inizio del percorso per ragioni anagrafiche. All’interno dello speciale dedicato alla scoperta del soccer e della MLS, TMW ha selezionato per voi 20 prospetti del calcio americano. 20 giocatori divisi a gruppi di 5, dai quali potrà magari venir fuori il prossimo colpo a stelle e strisce della nostra Serie A.

Jesus Ferreira, 2000 (FC Dallas)

Attaccante centrale o seconda punta classe 2000 di origini colombiane, è uno degli homegrown player dei Dallas FC, squadra che ha lanciato Reynolds. Da tempo nel giro della prima squadra, ha firmato il primo contratto nel 2016. L’esordio arrivò nel 2017 in una gara vinta 6-2 col Real Salt Lake, evento in cui arrivò anche il suo primo gol. In attesa della cittadinanza ha giocato in quasi tutte le rappresentative giovanili. Per poi riuscire ad esordire, nel febbraio del 2020, con la Nazionale maggiore contro il Costa Rica. In MLS, ad oggi, i suoi numeri parlano di 54 presenze e 10 gol.

Caden Clark, 2003 (NY Red Bulls)

Classe 2003, è il più giovane di sempre ad aver segnato un gol in MLS. Basterebbe questo a descrivere le potenzialità di un centrocampista offensivo che ha un sinistro da sogno ma che si destreggia bene anche col destro. Nato in Minnesota, calcisticamente è cresciuto nella Barça Residency Academy dell'Arizona. Chi ha guadagnato una prelazione su di lui, però, è il Lipsia grazie al suo progetto di sviluppo dei giovani talenti a livello mondiale. Da qui al 2022, il club della Red Bull potrà decidere di acquistare il giocatore su cui ci sono anche gli occhi della Juventus. Nell'ottobre del 2020 è arrivato il suo esordio, con gol, con i New York Red Bulls. Poi, nella seconda apparizione, ecco la seconda rete con un gioiello da fuori area dopo aver saltato due avversari. Con la Nazionale USA ha preso parte a diversi stage e tornei con Under 14 e Under 16, ma ben presto è previsto anche il suo sbarco nel Team USA.

Jeremy Ebobisse, 1997 (Portland Timbers)

Classe ’97 nato a Parigi ma di nazionalità statunitense, Ebobisse è probabilmente uno dei giovani più pronti dell’intero panorama calcistico americano. Attaccante dei Portland Timbers e prodotto della prestigiosa Duke University, è stato la quarta chiamata assoluta del draft del 2017. Attaccante brevilineo con ottimo senso del gol, può giocare da punta centrale o da attaccante esterno. Nelle fin qui 72 presenze in MLS ha messo a segno 19 gol e fornito 7 assist. Presenza fissa con l’Under 20 e l’Under 23, nel 2019 ha esordito anche con la Nazionale maggiore durante una gara amichevole contro Panama vinta 3-0.

Cade Cowell, 2003 (SJ Earthquakes)

Attaccante brevilineo classe 2003 con origini messicane, Cowell è stato inserito in squadra dai San José Earthquakes come homegrown player nel gennaio del 2019. In seguito alla firma sul contratto, passò al Reno 1868, squadra affiliata della franchigia californiana. L'esordio in MLS con gli Earthquakes risale invece al marzo del 2020. Attaccante che con le varie squadre giovanili segnava senza sosta, dal giorno del suo debutto con i grandi ha spostato il suo raggio d'azione passando da punta centrale a attaccante esterno/seconda punta. Inevitabilmente le statistiche sono peggiorate, ma i benefici sono arrivati dalla crescita tattica e fisica. Autore di diverse presenze con l'Under 16 e l'Under 17, ancora non è entrato nel giro della Nazionale maggiore. Vista la doppia cittadinanza, potrebbe scegliere di rappresentare la Nazionale messicana.

Ricardo Pepi , 2003 (FC Dallas)

Attaccante centrale classe 2003 che, nonostante un fisico importante, fa della velocità e del dinamismo le sue qualità principali. Bravo nello smarcamento e nel trovare la porta, Pepi è il fiore all’occhiello dell’academy di Dallas. Arrivato nella franchigia texana come homegrown player, Pepi si è messo in mostra fin da subito per il suo potenziale e la sua attitudine al lavoro. L’esordio in prima squadra è avvenuto da giovanissimo, nel giugno del 2019 e oggi sono già 24 le presenze nel massimo campionato statunitense. Come molti giovani texani, le sue origini sono messicane e in passato ha vestito le maglie delle rappresentative giovanili di entrambi i paesi. Ma oggi, sebbene il debutto con la Nazionale A non sia ancora avvenuto, sembra aver scelto definitivamente la bandiera a stelle e strisce. Per far capire meglio il potenziale, il suo nome è stato seguito da vicino da Bayern Monaco e Juventus negli ultimi mesi.