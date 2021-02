Spezia, Bastoni dopo il 2-0 al Milan: "Il nostro segreto? Sappiamo tutti cosa fare"

Simone Bastoni, difensore dello Spezia e autore del 2-0 definitivo al Milan, ha commentato così al canale ufficiale del club l'impresa degli aquilotti: "Emozione indescrivibile, era tantissimo che non facevo gol. E questo è il mio primo gol in Serie A, che arriva contro il Milan. Abbiamo preparato la partita così: aggressivi, modello Sassuolo, tutti alti e in pressione cercando di non farli giocare e ci siamo riusciti. Il segreto di questo Spezia? Sappiamo tutti cosa fare e quando ci capita l'occasione cerchiamo di sfruttarla".