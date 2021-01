Spezia con rosa da 35 giocatori? Italiano: "Difficile gestirla, serve sfoltire in questa sessione"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro la Sampdoria, soffermandosi sul mercato del club ligure con particolare attenzione alle cessioni: "La rosa da 35 giocatori? C'è stato un momento fra Covid e infortuni in cui abbiamo gestito la situazione, ma quando siamo tutti è veramente difficile perché si perde un po' di intensità negli allenamenti. Lo abbiamo già detto, dobbiamo sfoltire e rendere la rosa funzionale altrimenti si va incontro a delle difficoltà. Vediamo, intanto abbiamo messo dentro un giocatore di qualità come Saponara che ancora non è in condizione".