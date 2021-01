Spezia, Gyasi: "Con il Torino partita speciale. Abbiamo tante assenze, ma possiamo fare bene"

Lo Spezia si prepara ad affrontare il Torino in una partita molto importante per il campionato. Un match speciale anche per Emmanuel Gyasi, attaccante dei liguri, cresciuto proprio nella squadra granata. "Per me è una partita bellissima, è la prima volta che affronto il Torino. Sono cresciuto qui ed è bello tornare. Il mister cerca sempre di coinvolgere tutti. Arriviamo con tante assenze ma abbiamo giocatori in grado di fare bene e sono sicuro che lo faremo anche oggi", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.