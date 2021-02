Spezia, Gyasi: "Sputiamo sangue per un nuovo miracolo. Aspetto la chiamata del Ghana"

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ripartendo da Italiano: "È stato fondamentale per me. Ti insegna, ti aiuta ed è pure simpatico. Lavoriamo per il secondo miracolo dopo quello dello scorso anno con la promozione. Sputiamo sangue, come diceva Dan Peterson". Parlando del suo arrivo allo Spezia: "Sono arrivato con Ricci e Fusco, Marino mi ha voluto tenere poi Angelozzi e Italiano hanno fatto il resto e ho rinnovato fino al 2023". La Nazionale: "Ho scelto quella ghanese, lo devo ai miei genitori. Spero che arrivi il momento della convocazione e vorrei festeggiarlo con loro come i 50 anni di mio padre l'anno scorso". Il giocatore è anche fidanzato con la figlia del ds del Sassuolo Giovanni Rossi: "Non si è arrabbiato e ha pagato lui il risotto al branzino domenica a Lerici. Abbiamo riso e scherzato".