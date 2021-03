Spezia, Ricci al 45': "Atalanta fortissima, non dobbiamo mollare perché possono farci male"

All'intervallo di Atalanta-Spezia, ferme sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti, il centrocampista dei liguri Matteo Ricci ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Loro sono una squadra fortissima, tra pochi giorni affronteranno il Real Madrid. Per fare punti dobbiamo avere personalità e cercare di tenere gli uno contro uno. Italiano ci chiederà di alzare sempre l'attenzione, di non mollare, perché loro hanno giocatori che possono far male se gli lasci un centimetro".