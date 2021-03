Spezia, Ricci primo convocato in Nazionale dal '36 a oggi: l'ultimo fu Scarabello alle Olimpiadi

Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, è uno dei due debuttanti tra i convocati di Roberto Mancini in Nazionale insieme a Toloi. La sua chiamata è in stand by a causa della situazione dei casi all'interno del gruppo squadra bianconero, ma essendo comunque ufficiale, si tratta della prima convocazione di un giocatore degli aquilotti dal 1936 ad oggi. Prima di lui, solo Luigi Scarabello è stato convocato da Vittorio Pozzo per le Olimpiadi di Berlino. E anche in quella occasione non si può definire come una vera e propria convocazione, considerado che i calciatori chiamati dall'allora CT erano per lo più universitari o appartenenti alle serie inferiori proprio come Scarabello che giocava in Serie C con lo Spezia. Per questo la chiamata del centrocampista di Italiano acquista ancora più valore e sottolinea ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico. A riportarlo è il sito de La Nazione.