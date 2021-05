Spezia, Vignali: "Napoli fortissimo, noi scarichi. Dopo il primo gol ci siamo demoralizzati"

Attraverso i canali ufficiali dello Spezia arrivano alcune parole del centrocampista dei liguri Luca Vignali dopo la sconfitta interna di questo pomeriggio per mano del Napoli: “Loro sono una delle squadre più forti del campionato, in lotta per la Champions, ma nel primo tempo non si è visto lo stesso Spezia che è stato in grado di fare punti contro le grandi del campionato. Eravamo scarichi e non abbiamo espresso il nostro gioco. Dopo i primi gol del Napoli ci siamo demoralizzati e ci siamo fatti mettere sotto. La salvezza? La lotta è serrata e nelle prossime tre gare dovremo fare il massimo bottino di punti possibili perché solo così riusciremo a salvarci”.