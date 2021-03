Spinazzola a pochi minuti dallo Shakhtar: "Ce la metteremo tutta per arrivare in fondo"

A Roma TV, prima della gara contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato Leonardo Spinazzola, esterno mancino di casa Roma.

Come state?

"Siamo sempre gli stessi, abbiamo un'identità. Stasera incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare attenti".

Potete arrivare in fondo?

"Non so, il campo lo dirà. Ci sono squadre forti, come noi, è dura ma ce la metteremo tutta".

Lo Shakhtar?

"Li abbiamo visti in video, hanno messo in difficoltà il Real e l'Inter, è la prova che sono una grande squadra".