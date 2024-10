Stasera Fiorentina-Roma, i convocati di Palladino: Kean recupera e si candida per giocare dal 1'

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera al Franchi, alle 20:45, contro la Roma. Tra gli arruolabili, e che a questo punto si candida anche per una maglia da titolare, figura Moise Kean, che ha dunque recuperato dal problema alla caviglia. Tra gli assenti figurano ancora una volta Pongracic e Mandragora, ormai lungodegenti, accompagnati da Gudmundsson reduce dal problema muscolare di Lecce e anche da Moreno che dunque non ha recuperato dall'infortunio patito contro il San Gallo. Ecco la lista completa resa nota dalla Fiorentina sui propri profili social:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Kean, Ikoné, Kouame, Sottil.