Stasera Lazio-Fiorentina, i convocati di Baroni: sono quattro gli indisponibili

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro la Fiorentina (fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 20:45). C'è Rovella. Assente ovviamente Nuno Tavares, che ha riportato un trauma distrattivo all'adduttore lungo della coscia sinistra (sarà out per due settimane), oltre a Patric, Vecino e Lazzari. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

Come arriva la Lazio

Dopo aver ritrovato il successo in casa contro la Real Sociedad, la Lazio di Marco Baroni cerca i tre punti in Serie A che mancano dal 24 novembre. Il tecnico toscano cambierà pochissimo rispetto a quanto visto giovedì in Europa League, con due sole eccezioni. In porta rientrerà Provedel al posto di Mandas, in quella che è la classica rotazione dei portieri tra Serie A ed Europa League. L’altro cambio è forzato dall’infortunio di Tavares, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Al posto del portoghese sulla corsia di sinistra ci sarà Pellegrini, che rientra dopo la squalifica in Europa League. A completare la difesa la coppia centrale composta da Romagnoli e Gila, con Marusic in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj. A centrocampo nessun dubbio, ancora conferme per la coppia Guendouzi-Rovella con l’ex Juve e Monza diffidato e a rischio squalifica. Nessun cambio anche in attacco, dopo l’ottima prestazione con la Real Sociedad a destra sarà confermato Isaksen, a sinistra capitan Zaccagni e Boulaye Dia al centro a supporto di Castellanos.