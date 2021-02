Stasera Milan-Stella Rossa, i convocati di Pioli: ancora fuori Bennacer e Mandzukic

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha convocato 22 giocatori per la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa. Assenti, come annunciato alla viglia, Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, entrambi non al meglio dopo i recenti guai fisici. Questo l'elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampista: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attacanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic.

