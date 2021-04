Stavolta nessun dubbio, Immobile fa 150 in Serie A: la Lazio è già sul 2-0 col Benevento

vedi letture

Il primo gol è a metà suo, ma probabilmente sarà messo a referto come autogol di Depaoli. Ma stavolta non ci sono dubbi: Ciro Immobile fa 150 in Serie A. Dopo venti minuti di gioco la Lazio è già sul 2-0 contro il Benevento ed è del suo capocannoniere la rete che allunga le distanze: tocco dentro di Milinkovic-Savic e davanti a Montipò il bomber di Torre Annunziata non sbaglia col tocco sotto.

Clicca QUI per seguire la diretta testuale di Lazio-Benevento!