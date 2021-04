Stop Superlega, ma i debiti restano: 132 mln di perdite per l'Uefa, rosso di 74 mln nel 2019/20

Il Sole 24 Ore sofferma la sua riflessione sulla situazione finanziaria dell'Uefa. Nello specifico, il deficit complessivo fra il 2016 e il 2020 ammonta a 132 milioni di euro, con un rosso di 74 milioni nella stagione 2019-2020. Una situazione andata peggiorando nel tempo, sotto la guida di Alexander Ceferin: 52 erano i milioni di perdita nel quadriennio 2008-2012, con un avanzo di 12 milioni nel periodo 2012-2016.

Il crollo con la pandemia. Una situazione peggiorata definitivamente con lo scoppio della pandemia globale, che ha portato nel 2020 - stando a quanto si legge - alla perdita di 819 di ricavi previsti. Dei 3.038 milioni di introiti derivati, soltanto 149 milioni sono rimasti all'organo Uefa, con 2.143 milioni redistribuiti fra i club coinvolti in Champions e in Europa League (con 2.6 miliardi divisi in diritti televisivi e 417 milioni in ricavi commerciali complessivi).