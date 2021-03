Stop Veretout e senza la Roma non sa vincere. Ad aprile rientro e rinnovo

Sono ore di attesa in casa Roma. L’ecografia di ieri fatta a Trigoria di Veretout non lascia tranquillo Fonseca, oggi ulteriori accertamenti a Villa Stuart con la speranza di scongiurare almeno la lesione di secondo grado al flessore della coscia destra, ma per il momento non filtra ottimismo. Se gli esami strumentali dovessero poi confermare le prime indicazioni emerse allora per il centrocampista francese arriverebbe uno stop di un mese. L’appuntamento in campo sarebbe direttamente dopo la sosta per le nazionali, impedendogli di giocare le due partite a eliminazione diretta con lo Shakhtar in Europa League e i match di campionato con Genoa, Parma e Napoli. Tutte gare decisive per la rincorsa Champions e che Fonseca avrebbe preferito giocarsi con il calciatore a cui non rinuncia mai. Già, perché Veretout da quando è arrivato ha saltato appena 10 partite in due anni e quando è mancato la differenza si è vista. Le vittorie sono state appena tre senza di lui, due delle quali non avevano alcuna valenza (l’ultima dello scorso campionato contro la Juve a campionato ormai finito e la penultima del girone di Europa League di quest'anno contro lo Young Boys a qualificazione già ottenuta). Nelle altre sei partite sono arrivate invece tre sconfitte e quattro pareggi, su tutte si registra l’eliminazione in Europa League dello scorso anno contro il Siviglia e il pari di quest’anno contro il Sassuolo (unica gara dell’anno di Serie A saltata).

Insomma, per Fonseca l’assenza del francese sarà una bella gatta da pelare visto anche come rappresenti uno dei tre bomber della rosa giallorossa con 11 reti, dieci delle quali in campionato grazie anche ai tiri dagli undici metri. L’allenatore dunque chiederà gli straordinari a Diawara, rilanciatosi al Franchi con il gol vittoria. Le caratteristiche di Veretout, però, sono diverse. Il guineano è più play, mentre Jordan alterna il box to box alla regia, lanciandosi spesso anche in area di rigore. Non c’è un suo doppione in rosa e anche per questo andava sempre in campo e recentemente Pinto aveva preso contatti con il suo agente per il rinnovo. L’appuntamento tra GM e procuratore è ad aprile, come per il rientro in campo con la speranza che la Roma lotti ancora su tutti i fronti: carpionato ed Europa League.