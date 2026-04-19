Striscione in curva e il gesto di Chiellini, Buffon e non solo: Juventus, l'omaggio a Manninger

Momento di grande emozione all’Allianz Stadium prima del calcio d’inizio di Juventus-Bologna. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio a Alex Manninger, scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale.

A guidare il tributo sono state alcune delle figure più rappresentative della storia recente juventina: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio e Antonio Chimenti, entrati in campo con un mazzo di fiori per ricordare l’ex portiere.

Anche la curva ha partecipato al momento di raccoglimento con uno striscione significativo: “4 anni in bianconero… ci stringiamo nel cordoglio più sincero”. Un saluto sentito, che ha unito squadra e tifosi nel ricordo di Manninger.