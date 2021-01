Sulla scia di Mandzukic: da Diego Costa a Pellé, i dieci migliori svincolati

Il Milan detta la strada. I rossoneri si sono rinforzati con Mario Mandzukic, libero dopo la fine dell’esperienza con l’Al-Duhail. Una soluzione a costo zero, ingaggio a parte. In un mercato di pochi soldi e tante idee, altre potrebbero seguire l’esempio dei rossoneri. Ecco i dieci migliori giocatori attualmente liberi.

Diego Costa - È la punta di diamante dell’Atletico Svincolati, dopo aver salutato l’Atletico vero, quello di Madrid. Caratterino non semplice, ma tantissimi gol in carriera: è stato tentato dall’Olympique Marsiglia, al momento continua ad allenarsi in Brasile con la squadra locale di Lagarto, sua città natale.

Alexandre Pato - Un decennio fa, il Papero andava in doppia cifra con la maglia del Milan. Poi, infortuni e qualche scelta non felicissima, pur se in Cina e in Brasile ha dimostrato di poter segnare ancora. Di recente si è proposto in prima persona, Antognoni ha dichiarato che la Fiorentina sta valutando. Anche se i viola sono prossimi a chiudere per Kokorin.

Graziano Pellé - Ancora un attaccante. Classe ’85, il centravanti salentino è reduce dall’avventura in Cina: allo Shandong Luneng ha segnato 64 gol in 132 partite. Il suo bigliettino da visita, inoltre, sono gli anni felici di Southampton e Rotterdam. Accostato a Inter e Juventus, anche grazie a questi trascorsi ha estimatori pure in Premier League. A meno di un’altra destinazione esotica, come gli Emirati Arabi.

Alex Teixeira - In questo caso parliamo di un esterno offensivo, ma anche lui saluta la Cina: dal 2016 al 2020 ha vestito la maglia del Jiangsu Suning, che aveva sborsato addirittura 50 milioni di euro per strapparlo allo Shakhtar. Altri tempi. Classe ’90, per fare un nome Fonseca lo conosce benissimo: non dovessero arrivare altri obiettivi, potrebbe anche essere un’idea.

Jesé - Real Madrid e Paris Saint-Germain nel suo passato. Con un curriculum così, come può stare fermo? Può perché le stagioni recenti non sono state felicissime: l’ultima con oltre 20 presenze complessive, per capirsi, è addirittura quella 2015-2016. Curiosa la risoluzione col PSG: il club non ha preso benissimo un suo intervento in diretta tv al reality di Telecinco "La Casa Fuerte”. Ora, tra le squadre interessate: Valencia, Fenerbahçe e più di una franchigia in MLS.

Hulk - Di attaccanti brasiliani sono pieni gli svincolati. Ricordate il video in cui fa esplodere il pallone? Tempi lontani. Oggi il muscoloso classe ’86 è uno dei tanti transfughi dalla Cina, nel suo caso dopo 77 gol in 144 presenze con la maglia dello Shanghai SIPG. A luglio ha dichiarato di aver ricevuto tantissime proposte: non abbastanza. Possibile un ritorno al Porto, per chiudere in quella che è già stata casa sua.

Ezequiel Garay - In questo caso, la Cina non c’entra molto. Il difensore argentino è stato tra i tanti calciatori che hanno partecipato alla diaspora del Valencia a seguito della profonda crisi di liquidità che ha colpito il club iberico. Classe ’86 e innesto di potenziale lusso in difesa per chi ha necessità, ci pensano tra le altre Barcellona e Liverpool.

Max Meyer - Incredibile ma vero, a soli 25 anni uno che da giovanissimo è stato tra i principali talenti emergenti del calcio emergente è libero. Storia di pochi giorni fa, quando si è ufficialmente risolta l’esperienza col Crystal Palace dato lo scarso utilizzato da parte di Roy Hodgson. Possibile un ritorno in patria.

Kwadwo Asamoah - Ha salutato l’Inter a ottobre, spiegando che aveva tutte le intenzioni di rimanere in Serie A. Fin qui, non ne ha avuto la possibilità, nonostante i rumor sul possibile ritorno all’Udinese o a un interessamento da parte del Genoa. Classe ’88, può essere un’ottima occasione.

Sokratis Papastathopoulos - Notizia di questa mattina, potrebbe non rimanere svincolato a lungo. Il difensore greco ha risolto oggi il contratto con l’Arsenal: ci ha già pensato il Genoa, che poi ha chiuso con Onguene. Ma non è detto non possa vivere un ritorno di fiamma.