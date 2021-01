Supercoppa Italiana, tentazione Cuadrado titolare. Le ultime sulla formazione della Juventus

Juan Cuadrado è una forte tentazione di Andrea Pirlo per la partita di questa sera. Il colombiano, dopo l’annuncio odierno della negativizzazione al Covid-19, ha raggiunto nel primo pomeriggio il resto della squadra in quel di Reggio Emilia mettendosi a disposizione per la finale di Supercoppa italiana di questa sera contro il Napoli. Le ultime indiscrezioni lo vedono indiziato a partire dal primo minuto con la decisione finale che verrà presa dallo staff bianconero nella riunione tecnica del tardo pomeriggio. Con l’inserimento di Cuadrado, trasloco a sinistra di Danilo così come di Chiesa che invertirebbe la propria posizione con McKennie in mezzo al campo rispetto alle prove della vigilia. Se Cuadrado non dovesse dare le dovute garanzie spazio a Bernardeschi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.