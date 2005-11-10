Tacconi sulla porta della Juve: "Suzuki non mi sembra ancora una garanzia, meglio Vicario"

L'ex portiere della Juventus ha parlato del ruolo del numero uno bianconero preferendo Vicario a Suzuki e consigliando Di Gregorio

Stefano Tacconi vota Guglielmo Vicario. L'ex portiere della Juventus, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore bianconero: "Perché Vicario? Perché sono tradizionalista e la Juventus, a parte qualche eccezione straniera, ha sempre avuto dei grandi portieri italiani".

Il portiere friulano porta bene alla Juve

Proseguendo sul numero uno del Tottenham, Tacconi sottolinea come il giocatore sia affidabile: "E poi il portiere friulano porta bene alla Juventus, anche se Zoff resta unico nel suo genere. Dino, pur parlando poco, è stato un fenomeno: aveva un senso della posizione mostruoso. A Vicario consiglio di essere più chiacchierone

Di Gregorio e Suzuki

Per quanto riguarda invece Di Gregorio prosegue: "È un buon portiere, migliore di quello che pensano in molti dopo gli alti e bassi dell’ultima stagione. Di Gregorio paga per tutti e anche colpe non sue. Fossi in lui? Non punterei i piedi, mi prenderei una rivincita altrove". Infine un'analisi anche su Suzuki, nome uscito nelle ultime ore: "Ha 23 anni e un bel fisico, non mi sembra ancora una garanzia. Vediamolo altri due stagioni a Parma, poi nel caso se ne riparla per la Juventus. Suzuki nel mirino di Aston Villa e PSG? Meglio così, lasciamolo al Psg e prendiamo Vicario".