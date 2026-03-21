Juventus, Vicario o Carnesecchi? Tacconi: "Non escluderei di dare fiducia a Di Gregorio"

La Juventus è tornata in campo, a Torino, per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso. In porta tocca ancora a Perin, con Di Gregorio in panchina.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex portiere bianconero, Stefano Tacconi, ha detto la sua opinione innanzitutto in merito al dualismo fra i pali che c'è attualmente: "Se è giusto togliere il posto a Di Gregorio? Secondo me un periodo di riflessione ci deve essere, poi vedremo cosa succederà alla lunga. Di Gregorio all'inizio non ha avuto problemi perché la squadra andava bene, ma ha avuto la sfiga che la Juve ha avuto un calo particolare e pure lui ne ha risentito abbastanza".

A proposito del futuro e del portiere sul quale potrebbe puntare la Signora sul mercato, Tacconi elegge il suo preferito: "Vicario è un buon portiere, nel giro della Nazionale. Carnesecchi mi piace molto e penso sarebbe già pronto per una grande perché l'Atalanta sostanzialmente lo è. Pure Alisson non è male, ma io non escluderei di dare di nuovo fiducia a Di Gregorio, perché le colpe non sono solo sue. Spetta a Spalletti decidere cosa vuole fare. Adesso , comunque, la cosa più importante è raggiungere il quarto posto".