Tanti nomi per il centrocampo della Fiorentina. Gattuso sogna in grande e pensa a Jorginho

Jorge Luiz Frello Filho, meglio noto come Jorginho, potrebbe essere a sorpresa, il colpo da 90 per il centrocampo della Fiorentina. Il regista del Chelsea è un profilo particolarmente gradito agli uomini di mercato viola e al nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Si tratta di una pista senz'altro molto difficile da percorrere (il rinnovo con i londinesi è vicino), per la quale esistono però margini per almeno un tentativo da parte dei viola. A riportarlo è Radio Bruno.