Tardelli: "L'Inter ha meritato lo scudetto. La Juve ha fatto troppi errori: colpa di tutti"

“L’Inter lo ha meritato, è indiscutibile: perché ha giocato meglio, perché Conte ha puntato forte sullo scudetto e se l’è preso. La Juve ha commesso troppi errori e oggi li paga”. Parola di Marco Tardelli. Icona bianconera, ma protagonista anche in nerazzurro, l’ex centrocampista ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia di domani: “Le colpe sono di tutti: della società, dei calciatori e di Pirlo. Della società perché ha fatto un mercato non ideale, diciamo così: e non è neanche vero che non ha fatto acquisti, però non ha scelto nei ruoli importanti giocatori che potevano determinare. Pirlo? Poteva usare di più Dybala”.