Tare: "Lazio al lavoro per gli acquisti e per superare i soliti problemi avuti anche in passato"

Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha presenziato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore dal 10 al 28 luglio: "Sono molto contento di presentare questo ritiro. Ringrazio per l'ennesima volta il comune di Auronzo, con cui ormai abbiamo un rapporto storico: c'è un entusiasmo enorme anche nei nostri tifosi, che ogni anno vengono a vedere gli allenamenti. Speriamo che la nuova stagione sia piena di gioia. Per quanto riguarda i nuovi acquisti stiamo lavorando per superare i soliti problemi che abbiamo avuto anche in passato. Mano a mano la squadra verrà rafforzata. La presentazione di Sarri? Domenica con il presidente decideremo se farla a Roma o ad Auronzo".

Il riferimento di Tare è all'indice di liquidità, che ha condizionato anche le ultime finestre di calciomercato della Lazio e che 'costringerà' il club biancoceleste a bilanciare gli acquisti con le cessioni.

Nel corso della presentazione ha poi parlato anche Enrico Zandegiacomo, Vice-Sindaco di Auronzo: "Lavoriamo sempre per permettere alla Lazio di allenarsi al meglio possibile. Abbiamo introdotto l'irrigazione elettronica al campo, prima era manuale. Quest'anno c'è anche mister Sarri, siamo contenti. A una settimana dall'arrivo della Lazio, tutte le strutture alberghiere sono piene. È una grande soddisfazione dopo un anno di chiusure. Vorrei ringraziare davvero i tifosi, è un segnale di ripartenza. Le richieste di Sarri? Quindici giorni fa i preparatori atletici hanno visitato le strutture. Ci hanno fatto delle richieste, un tappeto in sintetico di 25 metri per 5 da mettere nel 'Pala Tre Cime' per fare le ripetute. Inoltre il mister ha chiesto uno spogliatoio, un ufficio, solo per lui".