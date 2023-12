Tare: "Mai avuto problemi con Sarri. Immobile non va criticato, è ancora decisivo"

Nella sua intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato anche di Ciro Immobile, oltre che al suo rapporto con Sarri, del quale si è discusso molto nei mesi scorsi, prima del suo addio, dopo tanti anni, al club biancoceleste:

"Non ho avuto problemi con lui. Ognuno ha un suo modo di vedere la vita. Abbiamo cercato di andare d'accordo. Tutti diamo il contributo per il meglio della società. L'anno scorso, se io mi trovo dopo 6 mesi al secondo/terzo posto, non posso dire che non è l'obiettivo principale lottare per la Champions. Non volevo andare contro Sarri, era una cosa normale. Le cose vanno viste nella maniera più positiva, che negativa. Se la squadra ha le capacità per arrivare a certi obiettivi, voglio rimanerci fino in fondo".

Come risponde a chi critica Immobile?

"Per gli altri segnare 7/8 gol in campionato è tanto, per lui è poco. Non penso che vada criticato, credo che debba essere capito. Immobile rimane sempre Immobile, quando è in forma è un giocatore che fa la differenza ancora. Non posso giudicare il feeling con Sarri. Credo che Immobile possa dare ancora tanto. Negli ultimi due anni ha fatto tanti gol".