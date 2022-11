Tensione Inter, club deluso dall'andamento altalenante. Oggi colloquio con Inzaghi per la scossa

In casa Inter c'è insoddisfazione, a livello dirigenziale, per l'andamento altalenante della squadra di Simone Inzaghi soprattutto dopo il ko di Torino con la Juventus. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, molto probabilmente oggi andrà in scena un colloquio fra i dirigenti ed il tecnico ad Appiano Gentile.

Nei vertici nerazzurri c'è voglia di dare una scossa, senza farsi prendere dalla fretta ma con estrema decisione, si legge. E così facendo Marotta e tutti gli altri dirigenti vogliono mandare un messaggio tanto al tecnico quanto alla squadra: serve una svolta immediata, anche perché la squadra è attesa dalla gara col Bologna e dalla sfida in casa dell'Atalanta e la differenza di rendimento fra casa e trasferta è considerata inaccettabile. In ballo, più che lo Scudetto, è tornato addirittura il piazzamento Champions, col quarto posto che è e resta obiettivo minimo e imprescindibile per le casse societarie.