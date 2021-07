Terim sul Milan: "Felice sia tornato nel posto che merita, la Champions. Ibra ancora decisivo"

L'ex allenatore rossonero Fatih Terim ha commentato così a La Gazzetta dello Sport il ritorno in Champions League del Milan e le aspettative in vista della prossima stagione: "Sono felice che il Milan sia tornato nel posto che merita: la Champions è incompleta senza i rossoneri. Oltre a giocatori esperti, hanno giovani importanti: è un bel mix. Certo, Zlatan è l’uomo di esperienza all’interno del gruppo, ma ormai nel calcio l’età conta sempre meno. Ho fiducia che Ibra possa fare la differenza anche in questa stagione", le parole del tecnico del Galatasaray.