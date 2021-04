Termocamere, arrivi a scaglioni e tecnologie. Ecco come sarà l'Olimpico col pubblico all'Europeo

Lo stadio Olimpico è pronto per accogliere le quattro gara di Euro2020. Ma cosa attende chi vorrà andare allo stadio a Roma? Prova a rispondere La Gazzetta dello Sport, partendo innanzitutto da chi sarà ammesso. Su questo punto il presidente federale Gravina è stato chiaro: "Entreranno i vaccinati, chi ha già avuto il Covid e chi è negativo al test antigenico effettuato a ridosso dell’incontro". Tutti i documenti che attestano la non contagiosità andranno poi inseriti in una piattaforma web collegandoli al proprio biglietto, in modo da non creare file ai tornelli per il controllo dei certificati.

Accessi e termocamere - Si sta lavorando poi per costruire un meccanismo per cui alla conferma del biglietto, lo spettatore riceva anche un piano per l’accesso all’Olimpico, che definisce quale e a che ora entrare (ingressi e uscite saranno infatti scaglionati), ma anche quale strada percorrere. Grazie alla collaborazione di volontari - continua La Gazzetta dello Sport - verranno realizzati infatti già nelle vicinanze dell’Olimpico dei percorsi, distinti in base al settore di appartenenza. Arrivati al tornello si passerà veloci, grazie anche alle nuove tecnologie su cui ha puntato Sport e Salute. È stato infatti rinnovato il parco videocamere e alle 151 del Parco del Foro Italico, se ne aggiungeranno 48 con tecnologia AxxonSoft di intelligenza artificiale che consentiranno di misurare la temperatura al semplice passaggio al tornello. Ma c’è di più: grazie al sistema Skeleton Detection queste telecamere, poste all’ingresso ma anche all’interno dello stadio, potranno determinare il distanziamento tra le persone. E se qualcuno avrà la febbre? Nessun problema, saranno predisposti spazi per l’isolamento del potenziale positivo.

Blocchi funzionali - L’Olimpico, dopo le migliorie, ha una capienza di 69.831 posti. Il 25% è di 17.457 persone, che verranno distribuite in quattro macrosettori: tribuna Monte Mario, tribuna Tevere, curva Sud e curva Nord. Qui ci saranno diversi blocchi funzionali - conclude La Gazzetta dello Sport - con segnaletiche e mobilità finalizzate a gestire ingressi circoscritti di persone, garantendo afflusso, deflusso e servizi in sicurezza.

