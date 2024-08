TMW Tessmann dal Venezia alla Fiorentina, fatto qualche passo avanti. C'è fiducia

Il primo dei due protagonisti del contemporaneo e doppio affare tra Fiorentina e Venezia ha preso la strada della laguna: da qualche ora è infatti ufficiale il trasferimento del giovane difensore centrale Lorenzo Lucchesi alla corte di mister Eusebio Di Francesco, che lo accoglie in prestito secco per il prossimo anno.

Ancora invece non si è sbloccato l'arrivo di Tanner Tessmann sui binari opposti, quelli che da Venezia possono condurlo a giocare a Firenze, ma l'affare sta prendendo una piega migliore rispetto alle sensazioni che la facevano da padrona in queste ore. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle ultime ore qualche passo avanti sulla questione pendente per arrivare alla fumata bianca (le commissioni) è stato fatto e la distanza pregressa, all'apparenza evidente, potrebbe adesso accorciarsi in maniera decisiva.

Una volta arrivati al traguardo sulla questione del pagamento delle commissioni, arriverà anche la definitiva fumata bianca per un'operazione già ampiamente impostata tra i due club, per un ammontare di 5,5 milioni di euro per il cartellino, e anche con il calciatore lato ingaggio, per un quinquennale da 1,2 milioni netti annui. Adesso sulla possibilità che l'operazione vada a buon termine regna maggiore fiducia.