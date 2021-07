Thiago Motta: "Questo non sarà il mio Spezia ma di tutti. Giocheremo un calcio collettivo"

Gioco proposito e collettivo, questi gli ingredienti del nuovo Spezia di Thiago Motta. Il tecnico, presentato oggi in conferenza stampa, ci ha tenuto però a specificare che la squadra che sta nascendo non sarà sua, ma di tutti, un po' sulla linea delle dichiarazioni di Mourinho a Roma di qualche giorno fa: “Non è lo Spezia di Thiago Motta, è lo Spezia di tutti. Cercherò di fare del mio meglio e vedrete che faremo. Piano piano miglioreremo, abbiamo il ritiro per introdurre il modo in cui vogliamo giocare ma adesso non posso dirti come entreremo in campo. La nostra impronta sarà sempre un gioco collettivo, quello che ho vissuto e imparato. Non vedo altre strade per costruire una squadra, cercheremo di affrontare ogni partita portandola a nostro favore”.

