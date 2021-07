tmw Ad Sassuolo: "Dionisi ci regalerà grandi soddisfazioni. Sarebbe piaciuto a Giorgio Squinzi"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è fermato con la stampa per parlare a margine della presentazione di Alessio Dionisi come nuovo tecnico del club neroverde:

Dionisi un allenatore che sarebbe piaciuto a Giorgio Squinzi?

"È un allenatore giovane, con idee chiare ed esprime un bel gioco: tutte caratteristiche per le quali sarebbe stato apprezzato da Giorgio Squinzi. Mi dispiace solo che il nostro mister non abbia avuto la possibilità di conoscere la persona straordinaria che era il nostro presidente".

Quanto è stato complicato scegliere l'erede di Roberto De Zerbi?

"La scelta di un allenatore non mai facile. Assieme a Rossi e a tutto il nostro staff abbiamo fatto delle valutazioni tenendo presente che Dionisi lo avevamo già visionato. Perché fra i nostri compiti non c'è solo quello di visionare calciatori ma anche tecnici emergenti. La scelta poi è ricaduta su di lui e siamo convinti che potrà darci grandi soddisfazioni".

Da lunedì si entrerà nel vivo del mercato...

"Noi ci siamo già nel vivo del mercato perché abbiamo già ceduto Marlon allo Shakhtar. Per gli altri giocatori è tutto prematuro".

Qual è la situazione di Manuel Locatelli?

"Con lui abbiamo fatto la scelta di non parlare né col ragazzo né con i suoi procuratori per lasciarlo il più tranquillo possibile. Adesso l'obiettivo di tutti è che la Nazionale porti a termine questo Europeo nel migliore dei modi. Poi ci sarà tutto il tempo per lavorare sulle trattative. Alcune sono già in essere con l'estero mentre con la Juventus ci incontreremo la prossima settimana per capire se da parte loro c'è questa possibilità consapevoli che adesso dal mercato italiano è difficile che arrivino offerte importanti. Cosa che invece può accadere con società straniere".