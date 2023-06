tmw Ag. Audero: "Ha dimostrato qualità, è seguito dall'Inter e da tante altre squadre"

Audero può essere il dopo Onana? Una domanda a cui ha risposto il suo agente tullio Tinti, dopo la visita ai dirigenti dell’Inter in sede: “Negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità ed è attenzionato, non solo dall’Inter ma da tante squadre. Ne avete parlato anche oggi? Io parlo di mille cose, non ricordo… Può venire a giocarsi il posto da titolare? Non abbiamo affrontato certi argomenti, ma può fare il primo o il secondo senza problemi”.