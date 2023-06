tmw Ag. De Vrij: "Confermo l'offerta dall'Arabia, ma è legato all'Inter. Ottimista sul rinnovo"

Federico Pastorello ha parlato a margine della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport:

Baldanzi tra migliori 100 giovani del Golden Boy. "C'è tanta soddisfazione, è un premio alla stagione che ha fatto, ai sacrifici e alla maturità che ha dimostrato. Ringrazio anche la famiglia perché lo ha aiutato nel modo giusto senza essere mai ingombrante, e anche l'Empoli perché secondo me è la prima società in Italia nel dare le possibilità ai giovani italiani".

Ora l'attenzione di tante big in Serie A. "Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un'opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l'aspetto tattico per le eventuali squadre che si interesseranno".

Per Baldanzi dunque possibile una sinergia con una big, per poi restare un altro anno a Empoli? "Queste cose ultimamente si vedono sempre meno, perché le possibilità finanziarie dei grandi club non sono più quelle di una volta. E considerando che il trasferimento di Baldanzi non sarà cheap, credo che difficilmente possa accadere questa strategia".

A che punto siamo col rinnovo di De Vrij? "Stiamo definendo un po' tutte le cose, con l'Inter ci siamo già detti le cose che dovevamo dirci, dobbiamo solo trovare le ultime piccole quadrature. Ma sono estremamente ottimista sul fatto che rimarrà all'Inter".

Quanto c'è di vero su un'offerta dall'Arabia per De Vrij? "Confermo che c'è stata fatta una proposta estremamente interessante, ma il giocatore a 31 anni non si sente ancora di fare una scelta di questo tipo, con tutto il rispetto per chi invece ha scelto diversamente. Stefan credo abbia ancora molto da dare, è legatissimo all'Inter e ai tifosi, ha preso la decisione di rimanere, si sente ancora di poter dare molto al calcio europeo".

Meret resta al Napoli? "Sinceramente Alex è molto molto contento al Napoli, lo era anche quando giocava meno. Il popolo napoletano lo ha accolto come un figlio e lui sente molto l'affetto della gente. Dopo che l'anno scorso ha fatto vedere il suo livello giocano con continuità, non mi aspetto grandi cambiamenti. Anzi, penso che rimarrà a Napoli anche l'anno prossimo. Poi dopo parleremo con la società al momento in cui ci saranno offerte. Noi comunque siamo molto tranquilli, è nella squadra campione d'Italia, giocherà la Champions, Garcia è un ottimo allenatore, segno che la società vuole dare continuità di un certo livello. Meglio di questo credo si faccia fatica. Il mercato dei portieri sarà un po' più attivo tra 12 mesi quando tanti portieri delle big andranno in scadenza e ci saranno da fare più riflessioni".

La Fiorentina in cerca di un altro portiere oltre a Terracciano? "Sono voci che arrivano, io mi fido di quello che ci viene detto in società. Credo che Pietro abbia meritato la riconferma ad inizio anno, ha ripagato la fiducia di mister Italiano, che so avere grande fiducia in lui. Non mi aspetto grosse sorprese, poi la società è libera di fare le scelte che vuole perché la concorrenza è normale che ci sia. Credo che Terracciano si sia garantito un credito nei confronti del tecnico, della società e della piazza".