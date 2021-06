tmw Ag. Hakimi: "Dispiaciuto per l'addio? Chi lascia l'Inter è sempre triste. Lautaro resta"

vedi letture

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato all'esterno della sede dell'Inter dove ha incontrato la dirigenza nerazzurra: "Abbiamo parlato di diverse cose, non possiamo ancora dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. Stiamo parlando di tutto. Martinez resta qui, adesso è in Argentina per la Copa America. Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice qui. Hakimi dispiaciuto per l’addio all’Inter? Chi va via dall’Inter è sempre triste”.