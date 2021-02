tmw Arthur ko sul più bello: incognita recupero, l'infortunio può risalire al match con l'Atalanta

Niente Inter, niente Napoli e anche la Champions è a forte rischio. La Juventus ha perso Arthur proprio nel suo momento migliore. Dopo aver preso progressivamente in mano le redini del centrocampo bianconero, la scorsa settimana il brasiliano si è dovuto infatti fermare a causa di una dolorosa calcificazione ossea alla gamba destra. Un infortunio piuttosto raro nel calcio, dettato dalla sfortuna piuttosto che da una particolare predisposizione fisica, e quindi da trattare con molta cautela.

Come raccolto da TMW, l'ex Barcellona è reduce da un periodo di grande sacrificio fisico, che l'ha visto lavorare sodo nonostante il dolore per non smettere di giocare vista anche la sua importanza crescente nello scacchiere di mister Pirlo. Dopo vittoria con la Roma, tuttavia, il dolore è aumentato a tal punto da rendere impossibile il suo impiego in campo. I test eseguiti da Arthur in questi giorni non hanno sciolto le riserve sui tempi di recupero, ancora un'incognita - come ammesso dalla stessa società - proprio per l'unicità e la rarità di questo problema.

Un problema causato da un duro colpo ricevuto dal classe 1996, magari - ci raccontano - quello ricevuto contro l'Atalanta il 16 dicembre. Quando rientrerà? È ancora presto per dirlo, serviranno altri appositi esami per capire il trattamento necessario e le tempistiche del periodo di stop dettato da questa "calcificazione di natura post-traumatica a livello di membrana interossea della gamba destra" (leggi qui il comunicato ufficiale dei bianconeri). Non certo una bella notizia, né per la Juventus né per lo stesso Arthur, già arrivato a quota 22 presenze con un gol al suo primo giro di boa in Italia e finito fuori dai giochi proprio quando sembrava a un passo dal definitivo salto di qualità insieme ai suoi compagni.