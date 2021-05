tmw Atalanta, 200 tifosi fuori dall'albergo dei nerazzurri per caricare la squadra: la foto

Cresce l'attesa in casa Atalanta per la finale di Coppa Italia in programma per domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di Gasperini ha raggiunto il luogo dove verrà disputata la sfida nella giornata di oggi, con Freuler e Gasperini che hanno partecipato alla conferenza stampa di vigilia, e poco fa circa 200 tifosi della Dea hanno fatto sentire tutto il loro calore ai giocatori fuori dall'hotel che li ospiterà fino a domani. Di seguito la foto di TMW.