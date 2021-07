tmw Atalanta, per Latte Lath spunta anche la pista Cittadella in Serie B

vedi letture

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi su Emmanuel Latte Lath, attaccante di proprietà dell'Atalanta reduce dall'esperienza in prestito alla Pro Patria, non c'erano solo le attenzioni di club di Serie C. Sull'ivoriano, infatti, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sarebbe anche l'interesse del Cittadella, club veneto col quale ci sarebbe stato già un primo colloquio.