Barone: "Gattuso-Fiorentina? Vediamo a fine stagione. Vlahovic è un giocatore viola"

"Il nome di Gattuso per la prossima panchina viola? Domani siamo in campo a Cagliari, con Iachini e tutta la squadra". Taglia corto Joe Barone, dg della Fiorentina, dopo la riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito al tema Superlega. Interpellato dai media presenti, infatti, Barone non ha voluto approfondire la vicenda legata al nuovo allenatore della squadra: "Se resta un profilo interessante? Vediamo a fine stagione", ha chiosato il dirigente che non si è sbottonato nemmeno su Dusan Vlahovic: "Resta? E' un giocatore della Fiorentina".

